Nieuwe lading fietsbeugels op komst

14 november 2018

Het schepencollege van Zemst gaat binnenkort een nieuwe lading fietsbeugels plaatsen in het straatbeeld. Zo komen er kwaliteitsvolle fietsenstallingen ter hoogte van het Ontmoetingscentrum in Hofstade en aan het CM-kantoor in Zemst. Het voetpad is er breed genoeg zodat er minstens anderhalve meter vrije doorgang blijft voor voetgangers en rolstoelgebruikers. Het aantal fietsenstallingen zal geleidelijk aan verder uitgebreid worden. De metalen fietsbeugels om fietsen tegen te zetten en aan vast te maken, worden door de Fietsersbond gepromoot omdat het om een veilig systeem gaat. Met de plaatsing van extra fietsbeugels wil de gemeente haar inwoners aanmoedigen om de wagen wat vaker links te laten liggen.