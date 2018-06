Nieuwe Colruyt zo goed als klaar 16 juni 2018

02u29 1 Zemst In de Kreupelstraat opent op woensdag 27 juni een filiaal van Colruyt de deuren. Die winkel vervangt de kleinere Okay.

Het Okay-warenhuis werd de voorbije maanden afgebroken en vervangen door een veel grote Colruyt-winkel. "Eppegem kreeg er de jongste jaren heel wat inwoners bij, waardoor ook het aantal potentiële klanten groeide", zegt Yana Morren van Colruyt Group. "Om die te kunnen opvangen, moesten we dan ook uitbreiden. We hebben er dan ook voor gekozen om de Okay niet te verbouwen, maar wel te vervangen door een Colruyt-filiaal. Het gaat om een winkel van de jongste generatie. Zo zetten we hard in op de versmarkt en is er een Collect&Go-afhaalpunt. De winkel heeft een oppervlakte van om en bij de duizend vierkante meter."





Om de hinder voor de woonwijken te beperken, wordt de inrit van de parking verplaatst van de Kreupelstraat naar de Brusselsesteenweg. (RDK)