Na twee jaar vol miserie: nieuwe start voor Sinthai Thaïs restaurant verhuist van Diegem naar Elewijt na brand en ziekte Robby Dierickx

18 januari 2019

17u51 0 Zemst Na twee gitzwarte jaren kunnen Jurgen Vandenbranden en zijn vriendin Oeike eindelijk opnieuw lachen. De brand in hun Thaïs restaurant Sinthai in Diegem bijna twee jaar geleden en de aanslepende herstellingswerken duwden het koppel in een diepe put. Inmiddels is het restaurant in Diegem dicht en heropenden ze hun zaak in Elewijt. Voorlopig kunnen er wel enkel gerechten afgehaald worden.

In de nacht van 23 op 24 mei 2017 sloeg het noodlot toe voor Jurgen Vandenbranden en zijn vriendin Oeike. Hun succesvol restaurant Sinthai, langs de Oude Haachtsesteenweg in Diegem, werd getroffen door een brand. De schade viel al bij al nog mee, al bleek in de eerstvolgende winter dat er wel heel wat herstellingswerken nodig waren. De tijdelijke deuren hielden de koude namelijk niet tegen en door de haperende verwarming moesten de klanten in hun winterjas tafelen. Gevolg? Jurgen en Oeike moesten hun restaurant noodgedwongen sluiten. Drie maanden lang zaten ze zonder inkomen. Begin maart konden ze Sinthai heropenen nadat de huisbaas enkele herstellingen had laten uitvoeren, maar al snel bleek dat er nog heel wat defecten waren.

“Bovendien waren we door de drie maanden lange sluiting al ons personeel kwijt, waardoor we helemaal alleen in de zaak stonden”, vertelt Jurgen Vandenbranden. “Vier maanden hebben we dat volgehouden, maar eind juni zaten we beiden met een depressie thuis. De geplande heropeningen werden steeds uitgesteld omdat we niet klaar waren om het werk te hervatten. Bovendien waren er nog heel wat herstellingen nodig, maar de eigenares wilde zelfs het geld dat ze van de brandverzekering kreeg niet in het pand stoppen. We vroegen haar vervolgens om het gebouw te kopen, zodat we alles zelf konden herstellen. Ze vroeg echter 100.000 euro meer dan de geschatte waarde van het pand. Dat zagen we uiteraard niet zitten en daarom besloten we het restaurant definitief te sluiten.”

Meeneemgerechten

Maar rond de jaarwisseling – Jurgen had ondertussen al werk gevonden bij Cardoen in Zaventem – kwam er plots goed nieuws voor het koppel, want het pand langs de Tervuursesteenweg in Elewijt waar het voor het koppel vijf jaar geleden allemaal begon was plots opnieuw beschikbaar. “Sinthai werd opgericht in Elewijt, maar na een tijdje konden we naar een groter gebouw in Diegem verhuizen”, aldus nog Jurgen Vandenbranden. Na onze verhuis naar Diegem had Oeikes zus er een restaurant in, maar zij verhuisde onlangs naar Antwerpen, waardoor het gebouw in Elewijt leeg kwam te staan. Oeike heeft de zaak nu heropend, al serveren we momenteel alleen meeneemgerechten. Maar wie weet kunnen we er ooit opnieuw een echt restaurant in openen, al moeten we dan eerst enkele herstellingswerken uitvoeren. We hebben plannen om het pand te kopen en zijn in onderhandeling met de eigenaar. Uiteraard zijn we tevreden dat we nu een voorzichtige doorstart kunnen maken, al missen we de gloriejaren en de vaste klanten uit Diegem.”