Na Minoes straks ook Bobbie welkom DIERENOPVANG KAN VANAF SEPTEMBER TOT 24 HONDEN OPVANGEN DIMITRI BERLANGER

31 juli 2018

02u30 0 Zemst In het Dierenopvangcentrum zijn vanaf september ook honden welkom. Begin dit jaar ging de vzw Stop Dierenmishandeling van start met een kattenopvang. Het kattenpension opende begin deze zomer en de luxueuze stekjes mét airco zijn volledig volgeboekt. Het centrum neemt ook speciale hittemaatregelen.

Dierenopvangcentrum Zemst heeft haar erkenning als hondenopvang beet. Vanaf 1 september kunnen ook de blaffende viervoeters bij de vzw terecht. "We hebben twaalf hokken geplaatst en daarmee is er ruimte voor 12 tot 24 honden, afhankelijk van het ras en de grootte", zegt beheerder Ferry Heikoop. "Normaal stond dit pas op de planning voor januari 2019, maar we hebben het vervroegd omdat er zo veel vraag is. Er zijn veel mensen die bellen om een hond of pup te adopteren. En uiteindelijk ben je zonder honden ook nog geen echt asiel hè."





Sinds begin dit jaar vond het Dierenopvangcentrum al voor meer dan 50 katten een gouden thuis. "Ook deze zomer draaien de medewerkers overuren gezien niet alleen de kattenopvang vol zit, maar ook onze gastgezinnen overladen worden met kittens. We zitten aan onze limiet. Vandaar dat er een opnamestop geldt. We hebben momenteel twintig katten die zijn afgestaan en een zestigtal kittens die overal in de regio gevonden zijn. Voor hen gaan we een nieuwe thuis zoeken."





Kattenpension vol

Ondertussen zit ook het kattenpension aardig vol. Tot het einde van de zomer zijn alle stekjes volgeboekt. Wie dit najaar of volgende zomer een kat in het opvangcentrum wil laten logeren, is er dus best vroeg bij. "In ons pension zitten een achttal katten. We krijgen nu nog heel wat aanvragen van mensen binnen, maar moeten die helaas weigeren." Op een hondenpension is het nog even wachten. Pas vanaf 2021 kan het opvangcentrum voldoende ruimte voorzien voor de trouwe viervoeter van vakantiegangers.





Door de hittegolf geldt momenteel ook in het centrum een apart regime. "Vorige week waren we al enkele dagen gesloten voor het publiek. Zo gunnen we de dieren rust. Verder verversen we om de 2 uur hun drinkbakjes, zodat ze altijd fris water hebben. In ons kattenpension is er zelfs airco aanwezig."





Aparte verblijven

De katten en honden zullen overigens gescheiden worden. "De katten zitten in een andere vleugel dan de honden. De honden zitten aan de voorzijde, de katten aan de achterzijde. Ook het speelterrein van de honden is volledig afgescheiden."