Na lange discussie toch opnieuw bomen langs Zennedijk 01 maart 2018

De gemeente heeft ervoor moeten ijveren, maar nu komen er toch opnieuw bomen langs de Zennedijk tussen Zemst en Hombeek. Ze vervangen de 40 acaciabomen die twee jaar geleden gerooid werden. Die bomen verkeerden in een slechte staat, waardoor Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) ze kapte. "Als gemeente gaven we een vergunning voor die werken op voorwaarde dat er nieuwe zouden komen", zegt milieuschepen Koen Vandermeiren (CD&V). "W&Z stelde nadien echter voor om de bomen elders te planten, wat wij niet zagen zitten. Wat volgde was een discussie die uiteindelijk twee jaar duurde. Maar nu hebben we een overeenkomst bereikt en zal Waterwegen en Zeekanaal toch opnieuw veertig bomen langs de Zennedijk aanplanten. Hiermee komt er eindelijk een einde aan een discussie van twee jaar." Wanneer de bomen geplant zullen worden, is nog niet duidelijk. (RDK)