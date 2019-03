Na dood drie katten: alle poezen in dierenasiel voortaan getest op aids en leukemie Robby Dierickx

07 maart 2019

17u45 1 Zemst Ferry Heikoop, de uitbater van het dierenasiel in Eppegem, heeft beslist om voortaan alle katten die bij hem opgevangen worden te testen op aids en leukemie. Die beslissing komt er nadat twee weken geleden verschillende katten na adoptie stierven door beide virussen.

De bal ging aan het rollen toen Ferry Heikoop een telefoontje van een verdrietige adoptant kreeg met de melding dat ze haar geadopteerde kat had moeten laten inslapen. “De poes was besmet met het FIP-virus”, aldus de uitbater van het dierenasiel. “Enkele uren later kregen we een tweede telefoontje, met alweer een melding van euthanasie. Ditmaal was het een combinatie van FIP met aids. In beide gevallen ging het om katten die een tijdje geleden in beslag genomen werden in Haacht. Ik lag er dagenlang wakker van en heb de andere adoptanten daarop gevraagd om op onze kosten een combitest op aids en leukemie te laten uitvoeren. De tien volwassen katten die in Haacht in beslag genomen waren en inmiddels geadopteerd werden, hadden aids. Vier ervan vangen we ondertussen opnieuw op, drie andere kregen een spuitje en de overige drie blijven bij de adoptanten.”

Om te vermijden dat dezelfde feiten zich in de toekomst opnieuw voordoen, heeft Ferry Heikoop beslist om voortaan alle katten te testen op aids en leukemie. Het FIP-virus kan niet opgespoord worden met de testen. “Een kat klaarmaken voor adoptie kost ons al gauw 140 euro, maar we kunnen ons hoofd niet in het zand blijven steken”, aldus nog de uitbater. “Door deze tests verhogen we de adoptieprijs van 150 naar 160 euro.”

Katten die positief testen op aids zullen in een aparte kamer verblijven. De leukemiekatten worden in quarantaine genomen. Daarnaast start het dierenasiel een sensibiliseringscampagne om duidelijk te maken dat een aidskat perfect adopteerbaar is en oud kan worden mits de juiste verzorging.