Na de sjerp nu ook WK-ticket curling voor Veerle Geerinckx Kersvers burgemeester verdedigt ons land in april in het Noorse Stavanger Robby Dierickx

09 januari 2019

17u33 8 Zemst Het beloven drukke maanden te worden voor Veerle Geerinckx. Vorige week werd ze officieel tot eerste vrouwelijke burgemeester van Zemst benoemd en in april verdedigt ze ons land op het WK curling in Noorwegen. In haar gemeente staat de enige curlinghal van het land en het is op die manier dat ze anderhalf jaar geleden in contact kwam met de sport.

In volle verkiezingsstrijd en nadien tussen de coalitiegesprekken door heeft Veerle Geerinckx (N-VA) zich kunnen plaatsen voor het wereldkampioenschap curling in het Noorse Stavanger. Samen met haar teamgenoot Dirk Heylen, die medewerker is bij Sport Vlaanderen, verdedigt ze ons land tussen 20 en 27 april op het WK. Dat Geerinckx anderhalf jaar geleden in contact kwam met de sport is geen toeval. In deelgemeente Elewijt staat immers de enige curlinghal van ons land. “Het was tijdens de officiële opening van die hal dat ik curling echt leerde kennen”, aldus de kersverse burgemeester. “Uiteraard had ik er wel al wat van gehoord en zag ik het ook weleens op de televisie passeren, maar anderhalf jaar geleden heb ik het voor het eerst gespeeld. En ik had de microben meteen te pakken. Het is een vrij fysieke sport, want je moet voortdurend op hoog tempo vegen, maar het is ook een strategisch spel. De combinatie van beide boeit me enorm.”

Een initiatieles later was Geerinckx dan ook helemaal verkocht en maakte ze zich lid van de Curling Club Zemst. Op vraag van de Belgische Curling Associatie (BCA) stelden de burgemeester en Dirk Heylen zich kandidaat voor de kwalificatiewedstrijden van het WK. Daarin klopten ze een duo clubgenoten om zo het ticket voor Stavanger te bemachtigen. “Dit had ik anderhalf jaar geleden uiteraard niet durven dromen”, geeft Veerle Geerinckx toe. “Voor mij was de sport volledig nieuw. Het is dan ook vooral dankzij Dirk Heylen dat we naar Noorwegen mogen. Hij heeft al vijftien jaar ervaring en zonder hem had ik dat ticket nooit bemachtigd.”

Dit had ik anderhalf jaar geleden niet durven dromen” Veerle Geerinckx

Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden, zal Geerinckx de komende weken tot vier keer per week telkens twee uur trainen. En dat tussen al het werk van haar burgemeesterschap door. “Maar ik cumuleer – in tegenstelling tot veel collega’s – weinig politieke taken”, klinkt het. “Door me volop op de sjerp te richten, kan ik mijn agenda ook zelf invullen. Dat maakt het mogelijk om me vrij te maken voor de vele trainingsuren.”

De burgemeester beseft evenwel dat ze weinig kans maakt op het wereldkampioenschap. “Toplanden als Canada, Zweden en Zwitserland tekenen er ook present en dat niveau is nog een pak hoger. Maar we willen niet afgaan. En wie weet kunnen we wel een wedstrijd winnen tegen landen van ons niveau. We zullen er vooral trachten te genieten, want het is op zich al fantastisch dat we ons wisten te plaatsen.”