N-VA strikt grootvader, zoon en kleinzoon 14 juni 2018

02u42 0 Zemst Meerderheidspartij N-VA heeft de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. En daar staat een opvallend trio op: opa Jean Juliens, zoon Sem Juliens en kleinzoon Chiel Van Horenbeeck.

Dat schepen Veerle Geerinckx de lijst zou trekken, was al even bekend. Maar ook Jean Julens (72) krijgt als politieke nieuwkomer een plaats. Voor zijn zoon Sem (36) is het intussen al de tweede keer, nadat hij al in 2012 opkwam. En deze keer is het echt een familie-onderonsje geworden, met ook Chiel (24) - zoon van Jean's dochter - die voor de tweede keer opkomt.





Alom gekende senior

Sem en Chiel zetelden in de voorbije legislatuur beiden in de OCMW-raad. "Mijn vader richt zich vooral op de senioren", zegt Sem Juliens. "Hij is zelf namelijk een alom gekende senior, en op en top een vrijwilliger." Zo kunnen de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde van Weerde, de Heemkundige Kring De Semse en NEO's Zemst altijd op hem rekenen.





Sem Juliens is dan weer thuisverpleger in groot-Zemst, terwijl Chiel klinische neuropsychologie studeert. Als voorzitter van Jong N-VA, leider bij Chiro Tijl Zemst, jeugdtrainer bij FC Zemst en hoofdmonitor bij speelpleinwerking Kaktus is hij enorm geliefd bij de jeugd, waar hij dan ook stemmen hoopt te ronselen.





De drie delen overigens niet alleen dezelfde politieke passie en kleur, maar zijn ook fervente supporters van KV Mechelen.





(RDK)