Molenveld volgend jaar fietsstraat

In de loop van volgend jaar wordt het Molenveld, de straat aan gemeenteschool De Regenboog in Elewijt, ingericht als fietsstraat. De straat krijgt namelijk een grondige heraanleg.





Door van het Molenveld een fietsstraat te maken, zullen fietsers vanaf 2019 de volledige breedte van de straat kunnen gebruiken. Auto's zijn er ook welkom, maar mogen de fietsers niet inhalen. Met deze maatregel wil het gemeentebestuur de schoolgaande kinderen op een veiligere manier naar school laten komen.





Een studiebureau zal het schepencollege adviseren over de meest geschikte inrichting als fietsstraat. Dat type van inrichting zal vervolgens als maatstaf gebruikt worden voor de toekomstige fietsstraten in de gemeente. (RDK)