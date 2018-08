Mogelijk toch Colruyt-uitrit aan Brusselsesteenweg 29 augustus 2018

02u23 0 Zemst Bezoekers van de nieuwe Colruyt in Eppegem zullen de parking binnenkort mogelijk toch via de Brusselsesteenweg kunnen verlaten, waardoor ze niet langer via de woonstraten moeten rijden. In ruil moeten wel enkele kruispunten op de steenweg weggewerkt worden.

Wie de Colruyt wil bereiken, kan de parking al rechtstreeks via de Brusselsesteenweg bereiken, maar de parking verlaten kan alleen via de Kreupelstraat. Daarmee wilde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geen extra knelpunt op de steenweg creëren. Gevolg? Al het verkeer dat van de parking rijdt, wordt door enkele woonstraten gestuurd, tot frustratie van de bewoners. Omdat het klachten regende, zat het schepencollege met AWV rond de tafel en daar is men bereid om nu toch een uitrit op de Brusselsesteenweg aan de sluiten. "Maar ter compensatie wil men enkele andere knelpunten op de steenweg aanpakken", vertelt mobiliteitsschepen Jan Verdoodt (CD&V).





Tractorsluis

Zo zou de Kreupelstraat volledig afgesloten moeten worden ter hoogte van de Brusselsesteenweg. "En ook zal het niet meer mogelijk zijn om de steenweg te bereiken via de Weverstraat", aldus nog Verdoodt. "In die Weverstraat gaan we mogelijk met een tractorsluis werken, zodat er minder verkeer de Brusselsesteenweg oprijdt ter hoogte van de kruispunten met de Begijnhofstraat, Nedergemlaan, Martelarenplein en Cardijnstraat."





"Platte verkiezingsstunt"

"Een platte verkiezingsstunt van de meerderheid", noemt Tim Borteel (sp.a) de geplande ingrepen. "In het mobiliteitsplan van 2011 staat uitdrukkelijk dat de Weverstraat niet mag afgesloten worden. Nu gaat men plots enkele weken voor de verkiezingen luisteren naar de verzuchtingen van de bewoners."





Mening geven

Volgens Verdoodt komt het idee van AWV en is er dan ook geen sprake van een verkiezingsstunt. Tot 12 september krijgen de bewoners van de betrokken straten de tijd om hun mening over de geplande verkeerswijzigingen te geven. Keuren ze het plan af, dan komt er geen uitrit van de parking van de Colruyt op de Brusselsesteenweg.





(RDK)