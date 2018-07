Moeder die kind doodde blijft in cel 10 juli 2018

02u42 0 Zemst Juie M. (27), die op 24 september haar kind doodde in haar woning, blijft in de cel. De raadkamer verlengde haar aanhouding.

Het kind werd door de brandweer aangetroffen op een barbecue in een woning te Eppegem. Haar moeder Julie M. lag in de buurt ervan en moest naar het ziekenhuis met een zware CO-vergiftiging. "Ik heb haar op de brandende barbecue gelegd", klonk het bij haar eerste verhoor. De vrouw wilde naar eigen zeggen zelfmoord plegen en haar kind meenemen in de dood. Haar Iraanse man had in juni immers de scheiding aangevraagd en eerder al gedreigd dat hij hun kind naar zijn thuisland zou meenemen. Ook was ze niet geslaagd voor haar examens waardoor ze niet verder kon studeren. Het wordt niet betwist dat de vrouw haar dochter om het leven bracht. Het is evenwel nog niet duidelijk of het kind al dood was toen het in de barbecue werd gelegd. Het psychiatrisch onderzoek van de moeder is nog steeds bezig. (WHW)