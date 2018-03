Minister bevestigt: camera's en hondenweide in domein Sport Vlaanderen 17 maart 2018

02u49 0 Zemst Wat eind januari al in de lucht hing, wordt nu bevestigd door minister van Sport Philippe Muyters (N-VA): er komen camera's en een hondenlosloopweide in het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. Die maatregelen moeten de overlast in de strandzone aanpakken. Ook wordt bekeken op welke manier GAS-boetes uitgeschreven kunnen worden.

"Er wordt gedacht aan het versneld voorzien van een officiële hondenlosloopweide", liet de minister donderdag in de commissie Cultuur, Jeugd, Media en Sport weten. "Zo voorkomen we dat baasjes hun viervoeters niet zomaar op het strand laten lopen. Ook zullen er camera's geplaatst worden en onderzoeken we de mogelijkheden om GAS-boetes uit te schrijven."





Overlast

Daarmee bevestigt de minister eerdere intenties van Sport Vlaanderen nadat die laatste de strandzone in het domein in Hofstade eind januari plots sloot wegens overlast. Het ging toen om lopers die regelmatig klaagden over loslopende honden. Maar ook vandalen vonden hun weg naar het domein.





Strandzone sluiten

Volgens Sport Vlaanderen waren die problemen moeilijk onder controle te houden, waardoor de drastische beslissing genomen werd om de strandzone tijdens de winter te sluiten. Pas begin april - wanneer er opnieuw betaald moet worden om de strandzone te betreden - zouden de deuren heropenen. Door het hevige protest van (dagelijkse) gebruikers en het schepencollege van Zemst besliste Sport Vlaanderen al snel om terug te komen op die beslissing. Er werd toen al gezegd dat er maatregelen genomen zouden worden en dat werd donderdag dus bevestigd door minister Muyters.





Wanneer de hondenlosloopweide en de camera's er komen, is evenwel nog niet duidelijk. (RDK)