Milo Meskens en Partyshakerz op Weerdse Bierfeesten RDK

05 februari 2019

09u02 0

De organisatie van de Weerdse Bierfeesten heeft opnieuw drie nieuwe namen gelost voor het festival dat op 3 en 4 mei op het festivalterrein in de Ketelveldweg in Weerde plaatsvindt. Zo tekenen ook Milo Meskens, die in 2015 bekend werd dankzij De Nieuwe Lichting van radiozender Studio Brussel, Partyshakerz en ICTO present. Eerder maakte de organisatie al bekend dat Gers Pardoel, 5Napback, Chackie Jam, Franky Jones, Exit 11, Hammertime, dj Harry en Discobaar A Moeder op 3 en 4 mei op het podium van de Weerdse Bierfeesten zullen staan. Tickets zijn te koop op www.weerdsebierfeesten.be.