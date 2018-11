Mild verhuurt feestelijke zwangerschapskledij Zwangere vrouwen moeten niet langer jurk kopen die ze slechts één keer dragen Robby Dierickx

06 november 2018

18u11 1 Zemst Daar zit je dan met je bolle buik en een uitnodiging voor een feest. Zwangere vrouwen moeten dikwijls diep in de geldbeugel tasten om een feestelijk zwangerschapsjurkje te kopen dat ze uiteindelijk slechts één keer dragen. Bij Mild kunnen ze die feestelijke kledij voortaan huren. Marijke Pots (33) moest twee jaar geleden zelf een duur kleedje kopen en besloot dan maar haar eigen winkel te openen.

“Ik ging als hoogzwangere op zoek naar een relatief goedkoop zwangerschapsjurkje voor een trouwfeest, wetende dat ik het kleedje hoogstwaarschijnlijk maar één keer zou dragen om het vervolgens voor altijd weg te hangen”, aldus Marijke Pots. “Tot mijn grote verbazing was het niet evident om iets betaalbaars te vinden. Daarom ging ik op zoek naar een winkel waar feestelijke zwangerschapskledij verhuurd werd. Een zoektocht zonder succes, waardoor ik uiteindelijk toch 150 euro moest neertellen voor een kleedje dat slechts een keer uit de kast gekomen is. Dat ik nergens zo’n jurk kon huren, heeft me twee jaar achtervolgd en daarom heb ik nu mijn eigen winkel geopend.”

Niet wassen

En dus kunnen zwangere vrouwen en dames die borstvoeding geven voortaan bij Mild in de Stationslaan in Zemst terecht. “Ik verhuur allerlei soorten feestelijke zwangerschapsjurkjes en trouwjurken”, gaat Marijke Pots verder. “Jurken waarvoor je in de winkel al snel tussen de 150 en de 400 euro neertelt, verhuur ik hier respectievelijk voor 35 en 150 euro. De klanten hoeven de kledij zelfs niet te wassen, want dat alles zit mee in de prijs. Wie in allerijl nog een kleedje zoekt buiten onze openingsuren, kan bellen naar de zogenaamde hotline. Meteen na het telefoontje kan er geshopt worden.”

De feestelijke zwangerschapskledij wordt niet alleen verhuurd, maar ook verkocht. “Net als heel wat andere, meer alledaagse kledij voor zwangere vrouwen en dames die borstvoeding geven”, verduidelijkt de zaakvoerster. “Het gaat dan vooral om truien, broeken, sportkledij en badpakken. Kortom: kledij die je tijdens je zwangerschap meer dan één keer kan dragen. Verder verkoop ik ook juwelen.”

Workshops

In de toekomst wil Marijke ook workshops, lezingen en evenementen rond zwangerschap organiseren in haar winkel. Ze denkt onder meer aan borstvoedingslessen, zwangerschapsyoga, hoe een draagdoek te gebruiken en een papa-café.

Mild is op maandag-, vrijdag- en zaterdagnamiddag geopend, maar op afspraak opent Marijke haar deuren ook op andere momenten. Zelfs ’s avonds en in het weekend staat ze klaar om zwangere vrouwen te helpen.