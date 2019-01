Michel en Marcelle 60 jaar geleden van De Hel naar huwelijksbootje Robby Dierickx

11 januari 2019

Nadat ze elkaar in café De Hel in Hofstade hadden leren kennen, gaven Michel De Coster en Marcelle Van Herp elkaar op 27 december 1958 het jawoord in Mechelen. De twee mochten onlangs dan ook hun diamanten bruiloft vieren. Dat deden ze samen met het schepencollege. Na hun huwelijk kregen ze samen een dochter en een kleinzoon. Michel was vrachtwagenchauffeur bij bloemmolens Ceres, terwijl zijn vrouw jarenlang achter de toog stond in café ’t Steppeke om nadien als schoonmaakster in het zwembad van Hofstade aan de slag te gaan.