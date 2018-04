Mensen met beperking sporten in domein Sport Vlaanderen 30 april 2018

In het domein Sport Vlaanderen in Hofstade hebben tientallen mensen met een beperking en hun familie zaterdag deelgenomen aan het G-Outdoor Event. Ze konden er onder meer muurklimmen, klauteren op het laag- en hoogtouwenparcours en kajakken. Het evenement werd door twee derdejaarsstudenten Lichamelijk opvoeding - Bewegingsrecreatie van de Karel de Grote Hogeschool in Gent georganiseerd in het kader van hun bachelorproef. Ze kregen de hulp van andere studenten. Behalve sporten en zich uitleven, konden de mensen met een beperking en hun familie ook aan verschillende drank- en eetkraampjes terecht. (RDK)