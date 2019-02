Massaal te snel door fietsstraat: extra snelheidscontroles RDK

27 februari 2019

09u06 0 Zemst De lokale politie KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) gaat de komende weken vaker snelheidscontroles houden in de Warandeweg in Eppegem. In de fietsstraat rijden automobilisten namelijk nog veel te vaak 50 kilometer per uur.

Doordat de Warandeweg een fietsstraat geworden is, mag er voortaan maximaal 30 kilometer per uur gereden worden. Uit snelheidscontroles in februari blijkt echter dat heel wat automobilisten die snelheidsbeperking aan hun laars lappen. Om de veiligheid in de fietsstraat te verhogen, zal de politie er ook de komende weken vaak snelheidscontroles uitvoeren. Bovendien selecteerde het schepencollege de Warandeweg bij de opmaak van haar circulatieplan als aan te pakken knelpunt.

Daarnaast zal er de komende weken ook veelvuldig op snelheid en vrachtverkeer gecontroleerd worden in de Spiltstraat en de Grimbergsesteenweg. Beide straten ervaren sinds de sluiting van de brug over het kanaal in Humbeek immers meer hinder door het toegenomen verkeer, vooral het vrachtverkeer.