Martine (60) kijkt in spanning uit naar Knockouts The Voice Senior Robby Dierickx

19 december 2018

14u46 0 Zemst In de Blind Auditions wist Martine Goossens uit Hofstade jurylid Helmut Lotti al te overtuigen met haar versie van ‘Les yeux de ma mère’ van Arno en vrijdag hoopt ze goed te scoren in de Knockouts van The Voice Senior. “Deze talentenjacht is al een goede leerschool geweest”, klinkt het.

Dat Martine Goossens vrijdag in de Knockouts van The Voice Senior staat, heeft ze niet alleen aan zichzelf te danken. Uiteraard heeft ze er met haar prachtige versie van ‘Les yeux de ma mère’ van Arno grotendeels zelf voor gezocht dat ze kon doorstoten, maar het was wel een koppel vrienden dat haar inschreef voor de talentenjacht op VTM. “Zij hadden me horen zingen en schreven me achter mijn rug in”, vertelt de 60-jarige zangeres uit Hofstade. “Finaal heb ik uiteraard mijn goedkeuring gegeven (lacht). Dat heb ik me vooralsnog niet beklaagd.”

Toch was het hoofddoel van haar deelname niet om The Voice Senior te winnen, maar wel om nieuwe mensen te leren kennen. “Door in contact te komen met nieuwe muzikanten zal ik nog meer evolueren en hierdoor in de toekomst ook meer kunnen optreden”, zegt Martine. “Want het zingen heeft altijd al deel uitgemaakt van mijn leven. Tijdens mijn schooltijd zat ik in verschillende koren en als 18-jarige stapte ik voor het eerst in een band. Nadien zong ik bij verschillende groepen en een coverband. Met die laatste trad ik haast elk weekend op, vaak zelfs in het buitenland. Daarna had ik samen met een muzikale vriend nog enkele jaren een eigen band. Toen die uiteen ging, laste ik een pauze van tien jaar in. Na mijn verhuis naar Hofstade ben ik opnieuw beginnen zingen en ondertussen vorm ik samen met twee gitaristen een akoestisch trio, waarmee ik regelmatig op het podium sta.”

Of Martine Goossens na de Blind Auditions ook na de Knockouts in de talentenjacht blijft, kan je morgen vanaf 20.40 uur op VTM zien.