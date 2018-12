Man stort zich op (kinder)porno na faillissement winkel WHW

13 december 2018

14u26 0 Zemst Een 37-jarige man uit Hofstade riskeert 2 jaar cel voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. “Na het faillissement van de zaak van zijn vrouw raakte hij in een dip en stortte hij zich op porno”, aldus de verdediging.

Begin 2014 werd de computerzaak van zijn echtgenote failliet verklaard. Een zware klap voor de dertiger. “Sommigen grijpen naar alcohol of drugs in zo’n moeilijke periode, mijn cliënt heeft zich op porno gestort”, kaderde zijn advocate Saskia Kerkhofs de feiten. De man kwam in een virtuele wereld terecht waar hij ‘vrienden’ maakte. Zo kwam hij terecht in een mailgroepje met twee anderen. Hiervoor had hij zelfs een speciaal e-mailadres aangemaakt. Tot eind 2015 verstuurde en kreeg hij foto’s van naakte minderjarigen, al dan niet in het gezelschap van volwassenen. De gespecialiseerde eenheden van de politie kregen echter lucht van deze activiteiten en op een dag stonden agenten aan zijn deur voor een huiszoeking. Er werd niets gevonden omdat hij alle dubieuze bestanden op een USB-stick had gezet. Deze stick had hij goed verborgen in het tuinhuis. Tegen zijn echtgenote en schoonouders biechtte hij uiteindelijk wel alles op en op hun aanraden gaf hij zichzelf aan bij de politie. “Mijn cliënt is dan ook geen pedoseksueel. Hij voelt zich niet aangetrokken tot minderjarigen”, benadrukte zijn advocate, “hij heeft zich bovendien laten begeleiden voor zijn probleem. Dit is achter de rug.” Het openbaar ministerie hintte echter tot onvrede van de verdediging naar recentere feiten, naar welke momenteel nog een onderzoek nog zou lopen. Mede daarom werd een straf van 2 jaar gevorderd. Uitspraak op 17 januari.