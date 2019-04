Man ontbloot geslachtsdeel voor ogen zorgpersoneel WHW

08 april 2019

15u25 0 Zemst Een 84-jarige man uit Zemst riskeert 6 maanden cel voor openbare zedenschennis. De man masturbeerde twee keer voor de ogen van zorgkundigen die hem en zijn vrouw kwamen helpen in het huishouden.

Op 30 november had de man aan de huishoudhulp of ze ‘even de gordijnen in zijn slaapkamer kon herstellen’. Tijdens het karweitje was de man de kamer ingeslopen en begon hij zich vlakbij haar te masturberen. Toen ze hem vroeg hiermee te stoppen antwoordde hij dat hij enkel zou ophouden als hij zweeg. De man bleek niet aan zijn proefstuk te zijn. Vier jaar eerder had hij exact hetzelfde gedaan bij de poetshulp toen zij aan de afwas bezig was. Daarnaast overstelpte hij beide vrouwen met seksueel getinte opmerkingen. Beide slachtoffers vroegen elk een schadevergoeding van 2500 euro.

Merkwaardige verklaringen

In een verhoor verklaarde hij enkel aan seks te kunnen denken. “Toch wel wonderbaarlijk op die leeftijd”, aldus substitute Mieke Thijssen, “de slachtoffers bleven getraumatiseerd achter. Een fraai beeld was het immers niet.” In een ander verhoor verklaarde de man dat hij enkel zijn broekspijpen omhoog had getrokken ‘om zijn kuiten te laten zien’. Ook deze versie kreeg weinig bijval van het openbaar ministerie. “Meneer zal dan wel indrukwekkende kuiten hebben. Ik dacht trouwens altijd dat men zijn broek net naar beneden moest doen om te masturberen”, aldus Thijssen.

Vrijspraak

De beklaagde zelf kwam niet naar de rechtbank. “Hij moest thuis zorgen voor zijn vrouw en zoon”, aldus zijn advocaat Frederik Lamiroy. “Als je zo omgaat met je zorgpersoneel kan het natuurlijk wel gebeuren dat niemand meer wil komen helpen”, repliceerde het parket, dat een effectieve celstraf van 6 maanden vorderde. De verdediging vraagt echter de vrijspraak. “Het gaat hier enkel om verklaringen. Er zijn geen getuigen of camerabeelden. Op basis van dit dossier kan je niemand veroordelen”, aldus Lamiroy.