Man misleidt eerst vriendin om ze daarna te stalken WHW

11 april 2019

15u23 0 Zemst Een 38-jarige man uit Zemst riskeert 15 maanden cel voor misbruik van vertrouwen en het belagen van zijn ex-vriendin. Eerst luisde hij haar duizenden euro’s af met leugens en toen ze het uitmaakte bleef hij haar stalken. Zelf ontkent hij alles.

De man gebruikte verschillende smoesjes om geld te bekomen van zijn toenmalige vriendin. Zo gaf zij hem 2500 euro omdat hij zogezegd een BVBA ging oprichten. Ook stortte ze hem 4332 euro om zich in te kopen in zijn huis. Hij had dit voorgesteld aan haar en zou dit gaan regelen bij een notaris. Uiteindelijk kwam hier nooit iets van in huis maar was zij haar geld wel kwijt. Toen ze hier achter kwam zette ze prompt een punt achter de relatie. Ze bleek echter niet van de dertiger af te zijn. Dagelijks uitte hij via sociale media verwijten. Ook bedreigde hij haar en haar dochter. Zo volgde hij haar tot op het Bloso-domein om haar daar op de parking met een snijbeweging over de keel te bedreigen. Hiermee geconfronteerd door de politie gaf hij de feiten toe. “Al stalkte ze mij ook”, klonk het. “Hun relatie was op sterven na dood en en toch hebben beiden nog veel teveel met elkaar gecommuniceerd. Dan worden er al eens ongelukkige zaken gezegd”, aldus zijn advocaat, “al de sommen die hij van haar kreeg zijn trouwwens terugbetaald.” Daarom wordt over de hele lijn de vrijspraak gevraagd. Uitspraak op 2 mei.