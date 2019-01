Luk Van Biesen legt al voor zevende keer eed af Robby Dierickx

08 januari 2019

10u31 0 Zemst De 58-jarige Luk Van Biesen (Open Vld) heeft voor de zevende keer de eed als gemeenteraadslid afgelegd. Na 32 jaar als gemeenteraadslid in Kraainem – waarvan zes jaar als schepen – te hebben gewerkt, zetelt hij voortaan in de Zemstse lokale politiek. “Ik kan niet zomaar ergens gaan wonen zonder me in te zetten voor de gemeenschap”, klinkt het.

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” Al voor de zevende keer heeft Luk Van Biesen die zin in de gemeenteraad moeten zeggen. De volksvertegenwoordiger zat 32 jaar lang in de gemeenteraad van Kraainem, waar hij in januari 1983 als 22-jarige zijn debuut maakte. Na zijn verhuis naar Zemst enkele jaren geleden besloot de liberaal ook in zijn nieuwe gemeente in de lokale politiek te stappen en dus was hij op 14 oktober lijsttrekker van Open Vld voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Ik kan namelijk niet zomaar ergens gaan wonen zonder me in te zetten voor de gemeenschap”, aldus de nu 58-jarige Van Biesen.

Met Open Vld behaalde het liberale boegbeeld echter slechts twee zetels, waarmee de blauwen weliswaar één zetel wonnen in vergelijking met zes jaar geleden. Of Van Biesen niet liever in de meerderheid had gezeten? “Ik vind dat je met slechts twee mandatarissen niet in een schepencollege moet stappen”, luidt het. “We beschikken nu over een gedreven ploeg, zullen zes jaar oppositie voeren en hopen in 2024 wel voldoende stemmen te halen om in de meerderheid te kunnen stappen.”