Losgebroken wallaby na 4 uur overmeesterd 23 februari 2018

02u38 0 Zemst Een wallaby was gisteren ontsnapt en werd pas na een lange klopjacht 4 uur later gevangen.

"Wij hebben al jaren wallaby's thuis", vertelt eigenaar Levie De Boeck. "'s Morgens merkte ik plots op dat onze 'Spitch' weg was. Hij is waarschijnlijk via een klein gat tot bij onze kippen geraakt. Daar is hij over de draad gesprongen." Meteen werd via sociale media een oproep gelanceerd. "Het was onze beste kans om hem zo snel mogelijk te lokaliseren. Op de politie moesten we duidelijk niet rekenen. 'Dat is jullie probleem' kregen we te horen."Na al wat zoekwerk met een uitgebreide ploeg van een man of 9 kwam via Facebook het bericht dat Spitch was gespot in het Steppeke, amper twee straten verder dan ons huis. Daar zag ik hem op een gegeven moment uit de struiken springen. We hebben hem in het nauw gedreven, een deken over hem gegooid en ons er vervolgens met een zestal mensen op gestort om hem in bedwang te houden. Wallaby's kunnen namelijk hard stampen. Er kwam dan ook een dierenarts aan te pas om een verdoving toe te dienen. Uiteindelijk hebben we hem zo in de laadbak van onze pick-up kunnen leggen. " (DBS)