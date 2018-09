Leerlingen tuimelen terug naar de middeleeuwen 04 september 2018

02u36 0 Zemst In basisschool de Tuimeling in Zemst zijn de leerlingen gisteren met een fikse sprong terug in de tijd aan het nieuwe schooljaar begonnen. Ze werden er namelijk verwelkomd door enkele middeleeuwse personages. Aanleiding: de opening van een nieuwe speelburcht.

De leerkrachten van de Vrije Basisschool Tuimeling hadden zich voor de gelegenheid verkleed als ridders, koningen, prinsessen en enkele andere middeleeuwse personages. Voor de kinderen was het dan ook een wel heel speciale verwelkoming op de eerste schooldag.





Speelburcht

Na de eerste schoolbel voerden de leerkrachten een middeleeuws toneeltje op. "Daarmee hebben we ons nieuw speeltuig op de speelplaats officieel ingehuldigd", zegt Ilse Donckers van basisschool Tuimeling. "In de zomervakantie heeft een gespecialiseerde firma hier namelijk een prachtige speelburcht geplaatst. Om het op een gepaste wijze in te huldigen, kozen we ervoor om de kinderen even mee terug te nemen naar de middeleeuwen."





Nieuwe speelplaats

Na het toneelstukje mochten de leerlingen de nieuwe speelburcht ook officieel inspelen. Het toestel kwam er in het kader van de vernieuwing van de speelplaats van de school langs de Brusselsesteenweg.





(RDK)