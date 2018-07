Ledschermen voor aankondigingen 26 juli 2018

Een deel van de metalen constructies waarop Zemstse verenigingen verspreid in de gemeente hun activiteiten kunnen aankondigen via houten infoborden krijgen een moderne look. Op zes van de twaalf locaties, een in elke woonkern, worden de klassieke borden vervangen door digitale ledschermen. (DBS)