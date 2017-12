Laatste kroeg met sluiting bedreigd UITBAATSTER CAFÉ VAN NOYEN KAN ELK MOMENT OP STRAAT STAAN NA CONFLICT MET BIERSTEKER ROBBY DIERICKX

02u34 0 Foto Dieter Nijs De vaste stamgasten kwamen Rita (foto derde van rechts) gisteravond een hart onder de riem steken. Zemst De kans dat Zemst het binnenkort zonder café moet stellen, is bijzonder groot. Na een geschil met haar drankenhandelaar heeft een rechter beslist dat Rita Verdickt haar café Van Noyen moet sluiten. "Ik kan elk moment op straat gezet worden", klinkt het. Gisteren, nota bene op haar verjaardag, kwamen de vaste klanten van Rita haar een hart onder de riem steken.

Het mocht dan wel haar 56ste verjaardag zijn, toch had Rita Verdickt gisteren niet veel zin om te feesten. De uitbaatster van café Van Noyen in de Hoogstraat dreigt binnenkort op straat te staan. Al 22 jaar, waarvan 20 jaar als eigenares, staat ze achter de toog van de inmiddels laatste kroeg in Zemst. Maar door een geschil met haar drankenhandelaar is het einde van café Van Noyen nakend. "Al vier jaar procedeer ik tegen mijn biersteker", vertelt Rita. "Toen ik tien jaar geleden noodgedwongen met hem moest samenwerken nadat de vorige drankenhandelaar overleden was, liep het meteen mis. Hij voerde onmiddellijk een indexaanpassing door, waardoor de prijzen van de drank plots stegen. Ook de huurprijs van het café ging de hoogte in en ik moest plots van biermerk veranderen. Toen de biersteker vond dat ik te weinig bier verkocht, moest ik een wurgcontract ondertekenen. Hij eiste dat ik een bepaalde hoeveelheid bier zou verkopen, maar dat was onmogelijk. Daarop trok hij naar het gerecht. Ik won alle zaken, tot vorige maand. Plots gaf een rechter hem volledig gelijk. Gevolg: ik kan elk moment uit mijn café gezet worden."





Onbereikbaar

Maar dat is niet het enige probleem. Sinds vorige week is de biersteker ook onbereikbaar. "Nieuwe bestellingen kan ik niet meer plaatsen, waardoor mijn voorraad bier zienderogen slinkt", aldus nog de café-uitbaatster, die gisteren net heel wat klanten ontving om haar verjaardag te vieren. "Gelukkig is mijn man een voorraad bier gaan kopen. Als café kan je toch niet zonder drank komen te zitten?"





De vaste klanten hopen dat het voortbestaan alsnog gered kan worden. "Ik kom hier regelmatig een pintje drinken", zegt Robin Janssens. "Het is het laatste café van Zemst. Dat Rita op zo'n manier uit haar café dreigt gezet te worden, is verschrikkelijk. Als klant wil ik er alles aan doen om haar hier te kunnen houden." Enkele vaste klanten en burgemeester Bart Coopman (CD&V) zetten zich alvast in om via het project 'Red Rita' de toekomst van café Van Noyen te verzekeren. Er staan verschillende benefietacties op het programma. Gisteren kreeg Rita alvast enkele bakken bier van haar klanten cadeau. "Zo kan ze haar zaak toch al wat langer open houden", aldus Coopman.





"Café is mijn leven"

Rita mag haar vaste klanten dan wel bijzonder dankbaar zijn, toch beseft ze dat ook zij maar weinig kunnen doen. "Als ik binnenkort het bericht krijg dat ik moet vertrekken, is het afgelopen", treurt ze. "Ik had me de eindejaarsperiode en mijn verjaardag wel anders ingebeeld. Ik lig hier al nachten wakker van. 22 jaar café wil je niet zomaar opgeven. Mijn leven is hier, in café Van Noyen."