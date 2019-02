Laatste keer rosse centjes inzamelen in gemeentehuis RDK

20 februari 2019

11u42 0 Zemst Zemstenaars kunnen tot eind maart hun rosse muntjes in de ‘rospot’ aan het onthaal in het gemeentehuis droppen. De opbrengsten gaan naar Kom op tegen Kanker.

De rospot staat sinds maandag in het gemeentehuis. Het is de laatste keer dat de inzameling gehouden wordt, want volgend jaar verdwijnen de rosse muntjes van 1 en 2 cent. Sinds 2015 is de rospot een vaste waarde om de strijd tegen kanker aan te gaan.

Actrice Marleen Merckx - het gezicht van de rospottenactie - doet opnieuw een warme oproep om de muntjes in de bekende rospot te stoppen en die ten laatste op 29 maart bij de bankkantoren van KBC binnen te brengen. Vorig jaar werd er via de rospotten ruim 35 ton aan koperkleurig geld ingezameld. Behalve in het gemeentehuis staan er ook bij verschillende Zemstse handelaars rospotten.