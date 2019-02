Kyotomobiel houdt halt in Eppegem en Weerde RDK

20 februari 2019

Net als de voorbije drie jaar kunnen Zemstenaars de komende dagen in de Kyotomobiel terecht voor tips over duurzaam wonen en renoveren. De opvallende mobilhome staat deze week aan de Schranshoeve in Eppegem en verhuist nadien naar het Kerkplein van Weerde, waar hij tot vrijdag 1 maart zal staan. De Kyotomobiel is vrij te bezoeken op dinsdag van 16 tot 19 uur en op woensdag en vrijdag van 12 tot 15 uur. Een energiedeskundige geeft er gratis informatie over duurzaam wonen, energie besparen en isoleren. Voor slechts 40 euro voert die deskundige een energieaudit van de woning uit, gevolgd door een rapport met advies op maat en een concreet stappenplan. Er worden ook tips over premies voor duurzame aanpassingen aan woningen gegeven.