Kranten bezorgen? Makkelijker langs fietspad! 09 juni 2018

02u52 0 Zemst Bpost onderzoekt het rijgedrag van een van haar postbodes die kranten bezorgt aan inwoners van Zemst. Op sociale media verschenen de voorbije dagen foto's van de man terwijl hij met zijn wagen op het fietspad rijdt om de kranten te leveren. "Iedereen moet zich aan de verkeersregels houden", aldus bpost.

De foto's werden donderdagochtend in de Spiltstraat in Zemst-Laar gemaakt. Een postbode rijdt al spookrijdend op het fietspad van de ene brievenbus naar de andere om zo in sneltempo kranten te kunnen leveren. Volgens inwoners van Zemst een vaak voorkomend fenomeen in hun gemeente. Zo betrapten ze in een recent verleden ook een postbode die door de grasbermen reed.





Bij bpost tillen ze zwaar aan dit soort toestanden. "Iedereen moet zich aan de verkeersregels houden, dus ook onze postbodes", zegt woordvoerder Barbara Van Speybroeck. "De rondes zijn zo uitgestippeld dat ze binnen de verwachte tijdspanne alle brievenbussen kunnen aandoen. Ook bij de krantenronde is er absoluut géén noodzaak om de verkeerswet te overtreden."





Of de bewuste postbode op het matje geroepen zal worden, was gisteren niet duidelijk. (RDK)