Koppel bouwt escape room in caravan ALEX EN LENE TREKKEN MET 'CAMPING QUEST' DOOR VLAANDEREN ROBBY DIERICKX

04 mei 2018

02u52 0 Zemst Ze zijn zelf verzot op escape rooms en gezelschapspellen, dus hebben Alex Bastiaens (39) en Lene Schroyen (39) dan maar beslist om hun eigen ontsnappingsspel te ontwikkelen. Niet in een woning of een kamer, maar in een caravan.

Pas enkele jaren geleden maakten de escape rooms hun intrede in ons land. Deelnemers moeten bij het spelletje codes kraken en puzzels oplossen om uiteindelijk binnen een vooraf bepaalde tijd uit de kamer te kunnen ontsnappen. Ondertussen openden her en der al verschillende escape rooms de deuren en dus besloten Alex Bastiaens en Lene Schroyen uit Zemst, zelf fervente fans van de ontspanningsspelletjes, het over een ietwat andere boeg te gooien. "We waren er beiden van overtuigd dat we zelf zo'n spel konden ontwikkelen, maar waren niet van plan om een gebouw of een kamer te huren", vertelt Alex.





Mobiel

"Plots kwamen we op het idee om de escape room in een caravan onder te brengen. Dat biedt verschillende voordelen. Zo is het vrij uniek en zijn we mobiel. Mensen hoeven niet naar ons te komen, want wij trekken naar hen."





Na een jaar brainstormen, codes uitwerken en puzzels ontwikkelen is de caravan nu klaar. "Het spel begint met een verhaal", gaat Alex Bastiaens verder. "Zo vormen de deelnemers een gezin dat net op een vakantiebestemming aankomt. De kinderen willen zo snel mogelijk de wificode krijgen zodat ze na een lange rit eindelijk weer online kunnen. Net wanneer de campinguitbaters de wificode willen geven, worden ze weggeroepen voor een noodgeval. Daardoor moet het gezin de code maar zelf zien te vinden."





Opvallend: in tegenstelling tot de meeste escape rooms staat de deur van de caravan tijdens het hele spel wagenwijd open. "Het is dan ook niet de bedoeling om zo snel mogelijk buiten te geraken, maar wel om de wificode te vinden", verduidelijkt Alex. "We hebben bewust voor die formule gekozen omdat de caravan redelijk klein is, waardoor mensen het misschien snel benauwd krijgen."





Volwaardig bedrijf

Hun eerste escape caravan mag dan wel pas open zijn, toch denken Alex en Lene al aan uitbreiden. "Momenteel hebben we beiden nog een andere job, maar het is de bedoeling om er een volwaardig bedrijf van te maken", klinkt het. "Er zijn al ideeën over nieuwe escape rooms - niet in een caravan deze keer - maar dat is nog even toekomstmuziek.





Ondertussen werken we wel al aan een spel dat slechts twintig minuten duurt en ook door een groep kinderen gespeeld kan worden. Dat zal worden voorgesteld tijdens de Pinksterjaarmarkt op 21 mei in Zemst."





Wie Camping Quest wil spelen, kan surfen naar www.zinid.be/escape-games.