Kleedkamercontainers aan Mechels zwembad: leerlingen Zemst kunnen opnieuw zwemmen Robby Dierickx

07 maart 2019

09u06 0 Zemst De leerlingen van de Zemstse scholen kunnen na de krokusvakantie opnieuw schoolzwemmen. Na de sluiting van het zwembad in Hofstade waren ze op zoek naar water en dat werd gevonden in zwembad Geerdegemvaart in Mechelen. Er werden speciale kleedkamercontainers geplaatst.

Op 30 december vorig jaar kon er voor het laatst gezwommen worden in het zwembad van Sport Vlaanderen in Hofstade. Omdat het bad afgeleefd was en de renovatiekosten veel te hoog zouden oplopen, was er geen andere optie dan het te sluiten. Daardoor zitten de leerlingen van heel wat scholen – waaronder ook de acht Zemstse – zonder zwembadwater. Het vorige schepencollege van Zemst vond in de zomer echter al een oplossing in Mechelen. Maar door een tekort aan kleedkamers was het tot nu wachten op de definitieve verhuis. Aan zwembad Geerdegemvaart werden immers zopas containers geplaatst die als kleedkamers gebruikt kunnen worden.

De containers werden aan de achterzijde van het zwembad geplaatst en bieden via een nooduitgang rechtstreeks toegang tot het zwembad. Deskundigen keurden de accommodatie en de installatie goed. Dankzij deze extra kleedkamers zullen Zemstse scholieren vanaf volgende week opnieuw kunnen gaan schoolzwemmen.