Kippenactie leidt tot besparing van 75 ton afval 26 mei 2018

Zo'n 500 gezinnen mogen vandaag drie kippen afhalen bij twee plaatselijke handelaars in Zemst. Ze nemen deel aan de kippenactie die de gemeente organiseert. 1.500 kippen moeten de afvalberg met 75 ton verkleinen.

Uit onderzoek blijkt dat dertig procent van de inhoud van de restafvalzak bestaat uit groente- en fruitafval. Om die afvalberg te verkleinen, organiseert de gemeente opnieuw een kippenactie. Dat was ondertussen al enkele jaren geleden. Concreet konden Zemstse gezinnen de voorbije weken drie kippen bestellen voor 12 euro, zowat de helft van de normale aankoopprijs. Het schepencollege past de rest van het bedrag bij. "Zo'n kip verorbert jaarlijks vijftig kilogram tuin- en keukenafval en legt elk jaar tweehonderd verse eitjes", legt Koen Vandermeiren (CD&V), schepen van Milieu, uit. "Door onze inwoners de kans te geven kippen te kopen aan een voordelige prijs, willen we de hoeveelheid restafval terugdringen. De eitjes zijn bovendien mooi meegenomen. In totaal namen 500 gezinnen deel aan de actie."





De 1.500 kippen kunnen vandaag afgehaald worden bij twee plaatselijke handelaars.





