Kinderen beplanten speelpleintje Jef Denijnlaan 23 april 2018

04u35 0 Zemst Kinderen en ouders hebben zaterdag de handen uit de mouwen gestoken om het nieuwe speelpleintje in de Jef Denijnlaan te beplanten.

In het najaar van 2017 startte de gemeente met de grondwerken voor het speelpleintje. De omwonenden en hun kinderen kregen heel wat inspraak bij de concrete invulling. "De standaardprocedure", legt Jan Verdoodt, schepen van Jeugd, uit. "Na een eerste vergadering met de omwonenden zat onze jeugdconsulent samen met de kinderen van de buurt om na te gaan hoe zij het perfecte speelplein zouden samenstellen. Onze diensten hielden zo veel mogelijk rekening met die wensen."





De omwonenden hadden niet alleen inspraak over de speelmogelijkheden, maar ook over de beplanting. "Tijdens een infovergadering werd een voorstel, om het pleintje samen met de buurtbewoners aan te planten, positief onthaald,' zegt Koen Vandermeiren, schepen van groenvoorzieningen. "Een dergelijke klus samen klaren, verhoogt immers de verantwoordelijkheidszin om het pleintje te onderhouden."





(VDBS)