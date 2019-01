Kersvers burgemeester van Zemst verdedigt ons land op WK curling Robby Dierickx

09 januari 2019

17u33 0 Zemst Het beloven drukke maanden te worden voor Veerle Geerinckx. Vorige week werd ze officieel tot eerste vrouwelijke burgemeester van het Vlaams-Brabantse Zemst benoemd en in april verdedigt ze ons land op het WK curling in Noorwegen.

Dat het net de burgemeester van Zemst is die zich wist te kwalificeren voor het wereldkampioenschap is misschien niet helemaal toevallig, want in deelgemeente Elewijt ligt de enige curlinghal van ons land. Die opende twee jaar geleden de deuren en het was tijdens die officiële opening dat Veerle Geerinckx (N-VA) de smaak te pakken kreeg. Ze boekte vervolgens een eerste initiatie curling en was meteen verkocht.

Na een intensieve training wist ze zich samen met haar dubbelpartner Dirk Heylen, die zelf al vijftien jaar curlingervaring heeft, te kwalificeren voor het WK in het Noorse Stavanger. Dat wordt midden april georganiseerd. Ze vormen samen het enige Mixed Double-team van ons land. De komende weken zal de burgemeester wekelijks zowat vier keer moeten trainen.