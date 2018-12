Kerstmarkten terug van weggeweest Robby Dierickx

05 december 2018

15u06 0 Zemst Nadat de kerstmarkten van Zemst en Hofstade vorig jaar op het allerlaatste moment afgeblazen werden, kunnen Zemstenaars komend weekend wel opnieuw langs tientallen kraampjes kuieren. “Ik ben heel tevreden dat we van het negatieve verhaal nu iets heel positiefs konden maken”, zegt Hans Van Gool, één van de drie organisatoren.

Vorig jaar moesten Zemst en Hofstade het uitzonderlijk zonder kerstmarkt doen. Amper één week voor de evenementen zouden plaatsvinden moest Hans Van Gool, die de kerstmarkten in z’n eentje organiseerde, alles afblazen. Reden? Een tekort aan inschrijvingen en organisatorische problemen. Ondanks de tegenslag wilde Hans Van Gool dit jaar opnieuw zijn schouders onder beide kerstmarkten zetten. Het gemeentebestuur ging daarmee akkoord, op voorwaarde dat hij niet langer alleen zou instaan voor de organisatie ervan.

“Na een oproep vond ik twee gedreven werkkrachten en samen hebben we ervoor gezorgd dat de inwoners komend weekend opnieuw langs heel wat kraampjes kunnen kuieren”, aldus Hans Van Gool. “Dit is het bewijs dat je van een negatief verhaal iets heel positiefs kan maken.”

De kerstmarkt van zaterdag op het Plein van de Verdraagzaamheid en de achterliggende parking in Zemst (18 tot 23 uur) telt 65 kraampjes, een verdubbeling in vergelijking met de voorbije jaren. Op zondag in het Ontmoetingscentrum in Hofstade (11 tot 18 uur) zijn er 30 kraampjes, 10 meer dan normaal. “In Zemst zal een levende kerststal staan en zijn er spectaculaire (verrassings)optredens. In Hofstade kan iedereen genieten van een kop koffie en een stukje taart.”