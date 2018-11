Kerstactie laat Zemstenaars krassen RDK

29 november 2018

Van zaterdag 1 tot en met maandag 31 december wordt in Zemst opnieuw de Kerstactie georganiseerd. Het gaat om een initiatief van de handelaars en de KMO-stuurgroep. Inwoners kunnen bij 52 handelaars kraslotjes verdienen bij hun aankopen. Daarmee kunnen ze onder meer een e-scooter ter waarde van 2.500 euro, twee e-fietsen, twee reischeques en 4.500 euro in Z-cheques winnen. Die Z-cheques kunnen als betaalmiddel gebruikt worden bij de Zemstse handelaars. In tegenstelling tot vorig jaar kunnen klanten meteen zien of ze iets gewonnen hebben. Vorig jaar moesten genummerde lotjes opgespaard worden tot een algemene trekking, nu kiezen de organisatoren dus voor kraslotjes. Wie iets gewonnen heeft, moet met het lotje naar het gemeentehuis om te weten te komen welke prijs ze krijgen.