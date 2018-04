Kaartjesstekers slaan zelfs op opritten toe 13 april 2018

02u45 0 Zemst Sinds enkele dagen teisteren 'autohandelaars' inwoners van groot-Zemst door kaartjes tussen de autoruit te steken. Nu blijkenze zelfstot op de oprit van huizen te komen. En toeval of niet, maar afgelopen weekend werden twee wagens gestolen. De kaartjesstekers riskeren een GAS-boete.

Onder meer op de parking van de Makro in Machelen en de parkeerterreinen van de winkels langs de Weiveldlaan in Zaventem vinden automobilisten steevast kaartjes van autohandelaars tussen de autoruiten terug. De kaartjesstekers geven daarmee aan dat ze interesse hebben in de wagens. Maar in de verschillende deelgemeenten van Zemst schuimen de autohandelaars nu ook de straten in de woonwijken af. Op sociale media laten ongeruste inwoners weten dat er zelfs kaartjes tussen de ruiten staken van wagens die op de oprit geparkeerd stonden. Bij de lokale politie KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) raadt men inwoners aan om alle verdachte handelingen te melden. "Het is namelijk volstrekt verboden om opritten te betreden om dergelijke kaartjes tussen de autoruit te steken", klinkt het daar. "Als we iemand op heterdaad betrappen, riskeert die persoon een GAS-boete."





Wees waakzaam

Opvallend: afgelopen weekend werden op het grondgebied van Zemst twee wagens gestolen. Of er een verband is tussen de kaartjesstekers en die diefstallen is evenwel nog niet duidelijk. "Maar we vragen iedereen wel om waakzaam te zijn, want vaak kijken de kaartjesstekers of er waardevolle spullen in de wagens liggen en of de voertuigen op slot zijn", besluit de politie. (RDK)