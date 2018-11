Jos en Godelieve vieren diamanten bruiloft RDK

15 november 2018

Josephus ‘Jos’ Borremans en Gabriëlle ‘Godelieve’ Copmans hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. De twee leerden elkaar kennen in het café van de ouders van Godelieve. Op 7 oktober 1958 gaven ze elkaar het jawoord in Strombeek-Bever. Samen kregen ze drie kinderen, waarvan er één overleden is. Ook zijn ze de trotse grootouders van vijf kleinkinderen. Jos was arbeider bij Lamot-Jupiler, terwijl Godelieve in de cafetaria van RTT-Belgacom aan de slag was. Tegenwoordig houdt Jos van het oplossen van woordzoekers, fietsen en met de kaarten spelen. Godelieve puzzelt graag en lost eveneens graag woordzoekers op.