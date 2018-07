Jongeren maken amok in dorpskernen PROBLEMEN ROND DOMEIN SPORT VLAANDEREN BLIJVEN DUREN ROBBY DIERICKX

11 juli 2018

02u33 0 Zemst De politie heeft maandagavond een achttal jongeren opgepakt, omdat ze na een dagje in het domein Sport Vlaanderen voor overlast gezorgd hadden in Elewijt. Ze stalen fietsen en vielen buurtbewoners lastig. Door het mooie weer is het de laatste weken regelmatig prijs in de buurt van het domein. De omwonenden en de gemeente vragen oplossingen.

Het mooie weer heeft zo zijn gevolgen voor de omwonenden van het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. Vooral op zondag zorgen jongeren, die voornamelijk uit Vilvoorde en Brussel komen, voor overlast. Maar ook maandagavond was het prijs. Een enorme politiemacht werd opgetrommeld omdat jongeren amok maakten op de Tervuursesteenweg in Elewijt. Op verschillende plaatsen werden fietsen gestolen. Zo ook bij dierenarts Katia De Vreese. "Ik was nog aan de slag en zag wat beweging op straat", zegt ze. "Toen twee jongeren wat later in de tuin stonden, kwamen de mensen die met hun huisdier in de wachtkamer zaten me optrommelen. Ik stoof meteen naar buiten en zag hoe een van hen onze elektrische fiets probeerde te stelen. Toen hij me zag, zette hij het op een lopen. Ook een andere jongere nam de benen. Hij gooide in zijn vlucht een fiets in onze tuin. Vermoedelijk had hij die elders gestolen."





Jongeren opgepakt

De dierenarts belde vervolgens de politie, die ook al door enkele andere buren gealarmeerd was. Daarop daagde een indrukwekkende politiemacht op op de Tervuursesteenweg. "Acht jongeren werden opgepakt", zegt burgemeester Bart Coopman (CD&V). "Twee werden gerechtelijk aangehouden. Ze probeerden allemaal fietsen te stelen in de buurt van de Tervuursesteenweg."





De problemen van maandagavond zijn niet nieuw. Ook langs de Zemstsesteenweg in Hofstade maken jongeren al weken amok. "Enkele dagen geleden gooide een van de jongeren met blikjes naar voorbijrijdende wagens", zegt Diane Massin, uitbaatster van het Ontmoetingscentrum in Hofstade. "Daarnaast haalden ze ook al alle pistolets uit de automaat van een naburige bakker om ze vervolgens allemaal op straat te gooien. Ook vallen ze af en toe klanten op mijn terras lastig en spelen ze voetbal in het midden van de straat. De feiten spelen zich voornamelijk op zondag af. Die dag stopt er namelijk geen bus aan het domein van Sport Vlaanderen, waardoor ze hier de bus richting Vilvoorde moeten nemen. Alle problemen kunnen vermeden worden als er wel opnieuw halt gehouden wordt aan het domein zelf."





Burgemeester Bart Coopman heeft De Lijn al herhaaldelijk gevraagd om bussen ook op zondag aan het domein te laten stoppen. "Maar daar is blijkbaar geen budget voor. Dat neemt echter niet weg dat ik hiervoor zal blijven ijveren", besluit hij.