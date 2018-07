Jongeren aangehouden aan domein Sport Vlaanderen 17 juli 2018

De politie heeft gisteren twee jongeren bestuurlijk aangehouden na een incidentje op een Lijnbus aan het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. "De twee hadden geen ticketje gekocht en weigerden hun identiteitskaart af te geven aan de controleurs. Daarop werd beslist om de politie erbij te halen", zegt burgemeester Bart Coopman (CD&V). Een van de jongeren sloeg op de vlucht, maar kon al snel bij de kraag gevat worden. Ook aan de politie weigerden de twee in eerste instantie hun identiteitskaart af te geven, daarom werden ze bestuurlijk aangehouden. Uiteindelijk werden de ouders van de jongens opgebeld die hen kwamen ophalen. "De politie was overigens al preventief aanwezig om incidenten, zoals die van enkele weken geleden, te voorkomen", aldus de burgemeester.





(VDBS)