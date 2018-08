Jongeman steelt rugzakken uit kleedkamer 23 augustus 2018

Enkele jongeren die deze week deelnemen aan een sportkamp zijn gisteren om 16.10 uur bestolen toen ze aan het sporten waren in de sporthal van Elewijt. Een jongeman drong de Budohal in de Driesstraat binnen en ging met enkele rugzakken aan de haal. Een getuige zag de dief nog weglopen en belde de politie. Die kwam massaal ter plaatse. Er werden onder meer een helikopter en een speurhond ingezet, maar de jongeman wist te ontkomen. Hoe groot de buit is, was gisteravond nog niet duidelijk. (RDK)