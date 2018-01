Joeri Van den Brande trekt lijst Groen 27 januari 2018

De 44-jarige Joeri Van den Brande uit Eppegem gaat de lijst van Groen trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. De groenen trekken niet langer met sp.a in kartel naar de kiezer, maar kiezen voor een eigen ploeg.





"Ik wil de spits zijn van onze ploeg, omdat ik geloof dat we met onze visie een kwaliteitsvol, aangenaam en duurzaam Zemst kunnen doorgeven aan onze kinderen", zegt Joeri Van den Brande, die professioneel actief is als directeur bij de Erasmushogeschool in Brussel. "Ik ben in Zemst komen wonen voor de open ruimte en de bereikbaarheid. Maar ik woon er nog steeds omwille van de verschillende dorpskernen met bijzondere plekjes en het feit dat er reeën, bevers en ijsvogels op wandelafstand wonen van mijn huis. Dat moeten we absoluut bewaren. We willen resoluut de kaart van de zachte weggebruiker trekken. Veiliger verkeer, het versterken van de dorpskernen en het stimuleren van de lokale duurzame economie en landbouw: dat zijn de thema's waar ik mijn schouders onder wil zetten", besluit Van den Brande. (RDK)