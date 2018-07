Jeugd International stopt met uitwisselingen 04 juli 2018

Na twintig jaar komt er een einde aan de jaarlijkse groepsuitwisselingen van Jeugd International Zemst in ons land. Elk jaar kwamen jongeren uit heel Europa naar hier om deel te nemen aan een intercultureel kamp, maar de subsidieregelgeving is zo'n administratieve rompslomp geworden waardoor de organisatoren het voor bekeken houden.





"De voorbije jaren konden we het kamp onder meer met Europese subsidies financieren", zegt Bart Haemhouts. "Maar het is bijna een voltijdse job geworden om die subsidies aan te vragen. Daarom heb ik beslist om niet langer groepsuitwisselingen in ons land te organiseren. Momenteel vindt de laatste plaats. We kregen 2.800 euro van de gemeente en gebruiken ons laatste geld uit de kassa om de deelnemers uit Tsjechië, Roemenië, Turkije, Italië, Spanje en ons land een leuke week te bezorgen."





Jeugd International Zemst neemt in de toekomst mogelijk wel nog aan enkele buitenlandse groepsuitwisselingen deel, maar zal dus niet langer jongeren in ons land ontvangen.





(RDK)