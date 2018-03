Jeroen Meus: "Slagerij Luc en Adi: toppensen!" 10 maart 2018

02u43 0 Zemst Televisiekok Jeroen Meus is een grote fan van de pensen van slagerij Luc en Adi in Hofstade. Dat liet hij donderdagavond in zijn kookprogramma weten.

Hij noemde het zelfs "toppensen". Luc Phlips en zijn vrouw Adi zijn vereerd dat de televisiekok zo lovend is. "Eén van de productieassistenten van Dagelijkse Kost woont in Hofstade en is een vaste klant van ons", zegt Adi. "Onlangs nam ze onze pensen blijkbaar mee naar de opnames van het kookprogramma, waarop Jeroen Meus ze ook gebruikte in een van zijn gerechten. Tijdens het koken nam hij een hap van een van de pensen waarna hij zei 'mmmm, hier kan ik niet van afblijven. Goede pensen'."





Daarop zei de productieassistente dat ze de pensen bij Luc en Adi had gehaald. "Luc, toppensen", liet Meus vervolgens weten. "Ik meen het. Ik heb er al van mogen proeven."





Vierde generatie

"Dat de televisiekok onze pensen zo prijst, doet bijzonder veel deugd", gaat Adi verder. "Luc is al de vierde generatie die hier in de beenhouwerij staat, dus we weten perfect hoe we pensen moeten maken. Jeroens lovende woorden zijn voor ons mooi meegenomen." (RDK)