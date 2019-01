Jean-Pierre Van Autrève nieuwe voorzitter sp.a Robby Dierickx

31 januari 2019

De Zemstse sp.a-afdeling heeft een nieuw bestuur verkozen. De socialisten zitten sinds de jaarwisseling opnieuw in de meerderheid, nadat ze zes jaar oppositie moesten voeren. Jean-Pierre Van Autrève is de nieuwe voorzitter.

Nieuwkomer in de politiek is Mimoun Mokhtar en hij wordt meteen politiek secretaris van sp.a. Uittredend gemeenteraadslid Linda De Coster is ondervoorzitter, Bart Bollyn bestuurslid. Yves Verschaeren en Lilith Roggemans blijven op post als secretaris en penningmeester. Met Tim Borteel beschikken de socialisten de komende zes jaar ook over een schepen.

Tijdens de algemene vergadering waarbij het nieuwe bestuur verkozen werd, keurden de leden ook het bestuursakkoord unaniem goed.