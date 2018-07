Inwoners kunnen rookmelder aan gunstig tarief aankopen 27 juli 2018

Zemstenaars kunnen voortaan rookmelders aan een gunstig tarief aan het onthaal in het gemeentehuis kopen. Daarmee wil de gemeente haar inwoners beschermen tegen een woningbrand.





Het is de Stichting Brandwonden die de gemeentebesturen de mogelijkheid biedt om op een eenvoudige manier hun inwoners de kans te geven een degelijke rookmelder aan een gunstige prijs aan te schaffen. Zemst stapt mee in dit project, zodat Zemstenaars momenteel rookmelders voor 16 euro kunnen kopen. Ze kunnen met kleefband bevestigd worden in de woningen. De opbrengsten gaan integraal naar de Stichting Brandwonden. Schepen van Patrimonium Veerle Geerinckx (N-VA), zelf ook slachtoffer van een verwoestende woningbrand, roept inwoners op om massaal in te gaan op het aanbod. "Een brand heeft echt een verwoestend effect op je leven, plots ben je alles kwijt", weet ze maar al te best.





"Toch is het vooral belangrijk dat de levende wezens gered kunnen worden, materiële schade is minder erg. Net daarom is een rookmelder een godgeschenk om de aanwezigen wakker te maken." (RDK)