Ingrepen moeten veiligheid rond De Kriekelaar verhogen 12 mei 2018

02u40 1 Zemst Om de verkeersveiligheid rond basisschool De Kriekelaar in Hofstade te verhogen, neemt de gemeente enkele maatregelen. Zo komt er onder meer een zebrapad in de Kerkhoflei, ter hoogte van het voetwegje naar de parking van het station.

Daarnaast worden bijkomende beugels op het voetpad geplaatst om te vermijden dat automobilisten hun wagen er parkeren. De school vroeg dan weer om de paaltjes in de Kriekelaarstraat te verwijderen en een eenrichtingslus in te voeren. De gemeentelijke Verkeerscel gaf hier echter een negatief advies voor. De reden? In de Tilbourgstraat is al een afzetzone voor auto's en de Kriekelaarstraat is een belangrijke toevoerroute voor fietsers. Door een eenrichtingslus te creëren, zou de veiligheid van de fietsers erop achteruitgaan.





De gemeente moedigt de school aan om in de Zustersstraat en Kriekelaarstraat het concept schoolstraat toe te passen, waarbij er geen gemotoriseerd verkeer is bij het begin en het einde van een schooldag. (RDK)