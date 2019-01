Infosessie over brandpreventie RDK

22 januari 2019

Op dinsdag 29 januari om 19 uur wordt in het gemeentehuis van Zemst een informatiesessie over brandpreventie georganiseerd door de brandweerzone Vlaams-Brabant West in samenwerking met 3Wplus. Tijdens de infosessie krijgen de aanwezigen uitleg over de belangrijkheid van brandpreventie. De noodzaak van rookmelders, de aanwezigheid van een vluchtplan en tips over hoe je een beginnend brandje de baas kan blijven worden er allemaal benadrukt. De infosessie wordt gegeven door een brandpreventieadviseur van de brandweerzone. De toegang is gratis.