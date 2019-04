Infoavond groepsaankopen zonnepanelen en isolatie RDK

03 april 2019

13u34 0

In de raadzaal van het gemeentehuis van Zemst vindt op donderdagavond 4 april om 20 uur een infoavond over de provinciale groepsaankopen voor isolatie en zonnepanelen plaats. Aanwezigen krijgen er meer informatie over de aanpak, de mogelijke premies en leningen. Geïnteresseerden kunnen zich ter plaatse ook aanmelden voor een vrijblijvende afspraak met een aannemer.

Inschrijven voor de infoavond kan via katleen.delbeke@zemst.be of via 015/61.88.90.