Incovo brengt recyclagepark naar je toe

02u49 0 Zemst Omwonenden van de Guldenboomlaan in Zemst en de Felix Cottage Club in Elewijt konden gisteren terecht in een mobiel recyclagepark van Incovo. De afvalintercommunale wil niet-mobiele inwoners op die manier ook een kans geven om hun afval in het recyclagepark kwijt te kunnen.

Omdat afvalintercommunale Incovo en het gemeentebestuur van Zemst merkten dat inwoners met een beperkte mobiliteit en mensen van bepaalde wijken minder gemakkelijk de weg naar het recyclagepark vinden, trok de afvalintercommunale zelf de straat op.





Twee vrachtwagens

Tussen 8.30 en 10 uur werd een mobiel recyclagepark opgetrokken op de Guldenboomlaan in Zemst, tussen 10.30 en 12 uur konden omwonenden van de Felix Cottage Club in Elewijt hun afval kwijt. Op beide plaatsen bleven telkens twee vrachtwagens van Incovo staan om het aangeboden afval in te zamelen.





"Het mobiele park richt zich enkel op de aanvoer van kleinere hoeveelheden afvalstoffen die bij voorkeur niet met de wagen worden aangebracht", zegt Koen Vandermeiren (CD&V), schepen van Leefmilieu. "De bedoeling is om alle gezinnen de mogelijkheid te geven om recycleerbare afvalstromen apart aan te bieden."





Drempelvrees

Daarnaast was het de bedoeling van afvalintercommunale Incovo om gezinnen met drempelvrees of gezinnen die het gewone recyclagepark nog niet kennen, de weg te wijzen in het reguliere circuit. (RDK)





